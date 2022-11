Domani, sabato 19 novembre alle ore 18,30 al Teatro Savoia di Campobasso, si svolgerà il concerto in programma nel cartellone della 54esima stagione, diretta dal Maestro Antonella De Angelis, nell’ambito di Compositrici: La musica taciuta, si esibirà l’ARS TRIO composto da Marco Fiorentini (violino), Valeriano Taddeo (violoncello), Laura Pietrocini (pianoforte). Il gruppo, primo nel prestigioso Premio Trio di Trieste, eseguirà le partiture di Clara Schumann, Lera Auerbach, Rebecca Clarke, in un tributo al genio compositivo femminile.

Fin dal suo esordio nel 2001, l’Ars Trio di Roma si è imposto come una delle formazioni più interessanti del panorama italiano. Perfezionatosi sotto la guida del Trio di Trieste presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena (con Diploma d’Onore al termine del corso), nello stesso anno l’Ars Trio di Roma, come dicevamo, consegue il 1° Premio assoluto al prestigioso Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste”, ultimo ensemble italiano ad aver conseguito tale riconoscimento. Da allora l’Ars Trio è stato ospite di importanti associazioni concertistiche italiane, tra le quali: Amici della Musica di Firenze e Palermo, il Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”, la Società dei Concerti di Parma, la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, la Filarmonica Laudamo di Messina, il Festival delle Nazioni di Città di Castello, la Gog di Genova, il Bologna Festival, l’Istituzione Universitaria dei Concerti – IUC di Roma, la Società Filarmonica di Trento.

Intensa anche l’attività all’estero: Sud America (tournée in Cile, Argentina, Uruguay e Brasile con diretta televisiva di Rete Globo a Rio de Janeiro), Francia, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ucraina, Inghilterra, Turchia e tour in Cina. Forte di un repertorio completo che spazia dal classico al moderno, il Trio è da sempre molto attento anche alla musica contemporanea, eseguendo regolarmente in programma autori come Shchedrin, Kagel, Henze, Luis de Pablo, oltre che a composizioni espressamente dedicate tra le quali il “Triplo Concerto per trio e orchestra” di Michele Dall’Ongaro.

Per Rai Radio3 si è esibito più volte nell’ambito della rassegna de “I Concerti al Quirinale”, trasmessi in diretta nazionale ed europea; mentre il mensile “Amadeus” ha dedicato la propria copertina all’Ars Trio, in occasione dell’incisione dell’integrale delle opere per Trio di Shostakovich pubblicata in CD da questa rivista.

Il Programma:

CLARA SCHUMANN – Trio in sol minore op. 17

LERA AUERBACH – Trio n. 1 op. 28

REBECCA CLARKE – Trio