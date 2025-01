di Redazione

“Ho avuto modo di sentire sia il consigliere Lello Bucci che il consigliere Stefano Lombardi. Entrambi mi hanno assicurato il pieno impegno in favore della maggioranza e del bene comune. C’è stata una divergenza sulla modalità e sul tipo di organizzazione dei lavori della commissione urbanistica. La questione, che non è personale, verrà affrontata nel merito, con la dovuta attenzione. Sono certa che tutto si risolverà nel più breve tempo possibile». Così la Sindaca Marialuisa Forte a proposito dell’episodio che si è consumato questa mattina in Commissione urbanistica tra due componenti della maggioranza e che ha portato il Presidente Lombardi ad annunciare le sue dimissioni dall’organismo consiliare.