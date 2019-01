Continuano gli eventi critici nella Casa Circondariale di Campobasso. Questa volta un detenuto italiano in grado di muoversi solo con l’utilizzo di due stampelle viene ricoverato presso ospedale “CARDARELLI” di Campobasso dopo aver avvertito un malore.

Dopo essere stato dimesso dallo stesso ospedale e dopo essere rientrato nell’istituto penitenziario di via Cavour, il detenuto si disfa delle stampelle e cerca di evadere correndo al di fuori della casa circondariale. Ripreso dopo alcuni minuto ed assicurato di nuovo alle patrie galere.

Per questo ed altri episodi, si comunica che domani 31 gennaio 2019, alle ore 10:30 dinanzi la Casa di Reclusione di Campobasso sita in Via Cavour, il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP. Dott. Aldo Di Giacomo terrà conferenza stampa