Un detenuto nigeriano psichiatrico, nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 28 ottobre, ha preso a morsi 4 agenti della polizia penitenziaria nel carcere di via Cavour a Campobasso. Sembra che l’uomo abbia ingoiato un pezzo di orecchio di un agente. Per Aldo Di Giacomo, segretario generale del Spp, “l’episodio di oggi riapre il tema, più volte segnalato da questa sigla sindacale, dei detenuti psichiatrici abbandonati nelle galere”. Ancora una volta, la casa circondariale sita nel capoluogo di regione, è protagonista di un grave fatto di cronaca in poco tempo.