di Redazione

Sarà intitolato allo scomparso Presidente Molinari, lo stadio di Campobasso, così come scelto dalle centinaia di cittadini/tifosi con un sondaggio popolare ad hoc.

“Nella giornata di ieri, la Giunta comunale di Campobasso, prendendo atto di risultati della

consultazione popolare per mezzo del sondaggio informatico conclusosi lo scorso 28 marzo,

ha provveduto con propria deliberazione a intitolare lo stadio di Selvapiana al presidente

Antonio Molinari e la curva nord al capitano Michele Scorrano – lo rende noto, con una nota stampa, il Comune di Campobasso. L’atto, al fine di completare l’iter procedurale, e quindi per divenire efficace, per quanto attiene alla sola intitolazione a Molinari, sarà inviato al Prefetto anche per l’autorizzazione in deroga all’articolo 3 della legge 1188/1927 che impone l’intitolazione di luoghi pubblici a persone decedute da almeno 10 anni.”