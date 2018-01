È quasi tutto pronto a Campobasso per la decima edizione del Presepe Vivente, organizzato dall’Associazione ‘Città Viva’. L’evento, promosso dal Comune di Campobasso, rientra nell’ambito del cartellone degli eventi natalizi ‘Un Natale…coi fiocchi!’.

Oltre venti i figuranti che, venerdì 5 e sabato 6 gennaio 2018, dalle 17,30 alle 21,30, saranno impegnati nella rappresentazione della nascita del Bambino Gesù nell’atrio dello storico palazzo dell’ex scuola ‘D’Ovidio’ di via Roma dove, tra luci e scenografie, lo spettacolo si annuncia già particolarmente suggestivo.

L’ingresso e l’uscita per assistere alla manifestazione avverrà su via Roma e dall’associazione l’invito rivolto ai cittadini è quello di partecipare a un momento in cui, nello storico edificio degli anni ‘20, torneranno a rivivere gli antichi mestieri di un tempo e a prendere forma scenari di vita quotidiana, ma soprattutto storie di accoglienza di quegli anni che, quasi sembrano unire idealmente, il passato al presente.

Un grazie sentito il presidente dell’associazione ‘Città Viva’, Carlo Palladino, lo ha rivolto a tutti i figuranti, ma anche a tutti i volontari, invitando ovviamente la cittadinanza a non perdersi l’evento. Stesso invito, quest’ultimo che arriva anche da parte dell’assessore alla Cultura, Emma de Capoa.

“Ci aspettiamo una grande partecipazione da parte dei cittadini, come del resto è avvenuto durante tutto il cartellone degli eventi natalizi”, ha detto l’esponente di Palazzo San Giorgio.