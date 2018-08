A partire dal 21 agosto è possibile presentare la domanda per il servizio di trasporto scolastico presso lo Sportello Unico alla Persona in Via Cavour 5.

Possono presentare la domanda:

i cittadini residenti nel comune di campobasso e frazioni limitrofe la cui scuola appartenente al proprio stradario dista piu’ di 500 metri dalla propria abitazione;

i cittadini che, per motivi di lavoro, di famiglia ecc…, sono obbligati ad iscrivere i propri figli presso scuole primarie non appartenenti al proprio stradario.

In casi limitati e particolari verrà valutata la possibilità di concessione del servizio ai non residenti.

Le richieste di trasporto scolastico in deroga allo stradario e alla residenza sono subordinate all’accoglimento di tutte le istanze prodotte dai cittadini residenti aventi diritto, previa capienza sugli scuolabus e compatibilmente con il tragitto effettuato dagli stessi.

Allegati