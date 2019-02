Intorno alle 3 di questa notte, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, è intervenuta per un incendio sviluppatosi in un appartamento sito in via Mazzini.

Le fiamme si sono sviluppate nella cucina, divorando gli arredi presenti. Ingenti i danni, ma fortunatamente non si segnalano danni alle persone. Le indagini per accertare le cause del rogo sono state affidate al NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale).