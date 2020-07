In riferimento alle nuove disposizioni legate al servizio del trasporto pubblico cittadino, l’assessore alla Mobilità del Comune di Campobasso, Simone Cretella, ha voluto annunciare, alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi in materia, una nuova positiva variazione.

“Da ieri, – ha specificato Cretella – si può viaggiare sugli autobus cittadini anche in piedi, in questo modo la capienza degli autobus che svolgono servizio in città è più che raddoppiata, sempre, ovviamente, nel continuo rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza legate al Covid-19.”