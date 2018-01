Cresce l’attesa da parte dei consumatori del capoluogo di regione, per la preannunciata apertura del nuovo Mercato di Campagna Amica, che vedrà oltre 20 produttori agricoli provenienti da tutta la regione, impegnati nella vendita diretta delle proprie produzioni. Il mercato, come si ricorderà, aprirà i battenti in via Insorti d’Ungheria a partire da sabato 27 corrente mese e, rispetto alla precedente edizione che per anni lo ha visto organizzato in piazza Municipio, presenta molte innovazioni positive.

Innanzitutto raddoppia nei giorni di apertura; infatti il giovedì e il sabato di ogni settimana i produttori agricoli attenderanno i consumatori per l’intera giornata (anche questa una novità, dal momento che nella vecchia edizione il mercato restava aperto nelle sole ore del mattino e per un solo giorno a settimana). C’è poi la piacevole sorpresa di scoprire che il mercato questa volta è al coperto, in quanto Campagna Amica ha provveduto a prendere in locazione circa 400 mq di un moderno edificio, all’interno del quale il consumatore potrà, in modo confortevole, visitare gli stand per degustare ed acquistare i prodotti.

Ci sarà inoltre la possibilità di acquistare, in un apposito corner, cibo approntato al momento con i prodotti in vendita presso gli stand. La gamma dei prodotti a km zero messa a disposizione dei consumatori presso gli stand di Campagna Amica è la più svariata: si va, infatti, dall’ortofrutta ai latticini, dai salumi alle confetture, dai legumi ai prodotti da forno, dalla pasta al pane, dai vini alla birra artigianale, fino alla carne che sarà possibile acquistare presso la macelleria del mercato. Non mancheranno inoltre le ceramiche, messe in vendita da un’azienda agrituristica.

Come già detto, i produttori puntano anche alla vendita del cibo oltre che a quella delle derrate agroalimentari. In un apposito spazio, come si ripete, sarà possibile degustare su comodi tavoli i piatti ed i taglieri che saranno di volta in volta confezionati con i prodotti di stagione. Campagna Amica sta già approntando un calendario di eventi, a latere del mercato, che scandiranno il susseguirsi delle stagioni, promuovendo di volta in volta i prodotti di quel periodo, nonché per il periodo primaverile-estivo una serie di iniziative serali, con apericena ed incontri a tema.

L’appuntamento quindi è per sabato, quando le massime autorità civili e religiose del capoluogo molisano taglieranno il nastro alla presenza del segretario nazionale di Campagna Amica, dott. Carmelo Toccoli. Per l’occasione, l’azienda Paladino di Santa Croce di Magliano presenterà la “treccia di San Giuliano”, diventata celebre in tutta Italia per l’enorme attenzione prestatale dai media nazionali in occasione della manifestazione nazionale sulle tipicità dei piccoli comuni d’Italia, organizzata dalla Coldiretti a Palazzo Rospigliosi a Roma.

Ne mancherà infine l’esibizione del gruppo folk “I bufù di Casacalenda”, anch’essi ormai diventati famosi nel circuito Coldiretti in quanto oltre ad aver partecipato ad Expo, ha riscosso un notevole successo nella recente tappa del Villaggio Coldiretti a Napoli.