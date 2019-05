Riceviamo e pubblichiamo

Si è costituito questa mattina a Campobasso il comitato elettorale del Molise per Antonio Tisci alle Europee. A presiederlo è il Vice Coordinatore Provinciale di Campobasso del MNS Movimento Nazionale per la Sovranità Luigi Venditti con lui il Presidente Provinciale del Movimento dei Sovranitisti e già più volte Sindaco e amministratore pubblico Alfonso Testa. Ad affiancarli nella sfida alle europee un folto gruppo di militanti politici e simpatizzanti del Movimento Nazionale e amministratori pubblici della Regione.

Antonio Tisci Avvocato Lucano e membro dell’Ufficio politico del Movimento guidato a livello nazionale dal Segretario On. Gianni Alemanno già Ministro dell’Agricoltura e Sindaco di Roma e dal Presidente On. Roberto Menia già Sottosegretario all’Ambiente è più volte parlamentare. L’Avvocato Tisci è già stato in Molise ad inaugurare la sua campagna elettorale a Termoli Ospite di Francesco Roberti candidato sindaco della città costiera e di Fratelli D’Italia.

Fratelli d’Italia e proprio il partito nella cui lista è candidato l’amico Antonio e che lo vede a fianco in questa sfida di Giorgia Meloni e di Carmela Rescigno Responsabile Nazionale del dipartimento Salute di Fratelli d’Italia. Seguirà nei prossimi giorni un tour dei paesi della Provincia di Campobasso e Isernia con il Candidato.

Questo comitato si augura e si prodigherà per l’elezione di Giorgia Meloni, Antonio Tisci e Carmela Rescigno. Vi ricordiamo infatti che sotto lo stesso simbolo il 26 maggio e possibile esprimere tre preferenze diverse,basta che siano un uomo e due donne come nel caso indicato dal Comitato e Vi invitiamo a farlo.

Luigi Venditti

Presidente del Comitato Elettorale di Antonio Tisci per il Molise