Appuntamento domenica 3 giugno a Campobasso con Nina Zilli che farà tappa in Piazza Pepe con il suo “Ti Amo Mi Uccidi Tour”, in occasione del Corpus Domini 2018.

Nina Zilli torna onstage, la sua dimensione più congeniale, dopo la tournée invernale e la partecipazione al 68° Festival di Sanremo con il brano “Senza Appartenere”.

Accompagnata sul palco da Riccardo Gibertini “Jeeba” (tromba, trombone, dub, tastiere), Antonio Vezzano “Heggy” (chitarre), Nicola Roccamo “Nico” (batteria), Lucio Enrico Fasino (basso), Riccardo Di Paola (tastiere) ed Enzo Tribuzio “Dj Zak” (scretch, campioni), ripercorrerà i suoi successi più amati fino ai brani del suo ultimo album “MoDERN ART”, come Mi hai fatto fare tardi che ha anticipato l’uscita del disco, il nuovo singolo in radio questi giorni 1xUnAttimo e Ti Amo Mi uccidi, canzone che dà il nome al nuovo tour.

Questi i primi concerti annunciati: 10 maggio Istanbul (İş Sanat Culture Center), 2 giugno Siena (Piazza del Campo), 3 giugno Campobasso (Piazza Pepe), 22 giugno Nova Gorica (Casinò Perla), 22 luglio Varallo Sesia – CV (Festival Alpàa), 31 luglio Treviso (Suoni di Marca), 11 agosto Andria – BT (Castel del Monte),

“Ti Amo Mi Uccidi Tour” è una produzione Massimo Levantini per Just Me Levarco; i biglietti della tournée saranno disponibili nelle prevendite abituali, per tutte le info: www.unoday.it

“MoDERN ART” è il quarto album di Nina Zilli, interprete, musicista, autrice, conduttrice televisiva e radiofonica, e forse ne mette a fuoco come non mai la versatilità e lo spessore da artista “completa” che in Italia sono appannaggio di pochi. Un lavoro fatto di tante forme e stili musicali che convivono felicemente e compongono insieme il profilo della loro interprete.

Il disco, prodotto da Michele Canova e registrato tra Milano e la Giamaica, è stato ripubblicato in edizione speciale il 9 febbraio: “MoDERN ART (Sanremo edition)”, contiene il brano in gara al Festival e una versione unplugged di “1XUNaTTIMO”.