Corpus Domini: Programma completo

– Dal 28 maggio al 4 giugno – Quarta edizione della manifestazione “I Misteri a Campobasso – Riscoperta storica delle origini dei Misteri grazie al contributo delle Confraternite dei Crociati e dei Trinitari”, a cura dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane: con i simboli dell’araldica delle tre Confraternite dei Crociati, dei Trinitari e degli Idioti saranno contraddistinte tre zone del centro storico della città.

– Processione in onore di Maria Santissima del Monte per le strade cittadine, in partenza da Piazzale Castello, alle ore 16.30 e rientro previsto per le ore 21.00, a cura dei Frati Minori Cappuccini del Santuario “Santa Maria del Monte” e la Confraternita “Pia Unione”.

– 31 maggio – Manifestazione “Infiorata”, consistente nella realizzazione di un tappeto di fiori lungo la strada antistante il Municipio, a cura dell’Associazione Città Viva Campobasso O.n.l.u.s.

– dal 31 maggio al 3 giugno – Corso Vittorio Emanuele: “La città dei Misteri: tra borghi e tradizioni” – tour “virtuale” tra i borghi più belli del Molise.

– dal 31 maggio al 3 giugno – ex Stadio ‘Romagnoli’ e centro cittadino: tradizionale Fiera del Corpus Domini.

– Tenda Eucaristica – Percorsi processionali del 01/06/2018 e del 03/06/2018:

· Processione del 01/06/2018 con partenza dalla Cattedrale di Campobasso alle ore 19.30 e arrivo alla Tenda Eucaristica;

· Processione del 03/06/2018 con partenza dalla Tenda Eucaristica alle ore 17.00 e arrivo in Cattedrale di Campobasso.

– 1° giugno 2018- Piazza della Repubblica ore 20.00: Contest per giovani band “Gianluca Fuso”: di n. 6 band giovanili locali.

– 2 e 3 giugno 2018 – Mercato coperto di Via Monforte: “Mercato Contadino e Artigiano – edizione speciale per il festival dei Misteri”, a cura delle Associazioni Slow Food Galdina e Slow Food Campobasso – Area “baby pit stop” a cura dell’UNICEF.

– XVI edizione del Concorso Fotografico “I Misteri” , in programma tra il 1° e il 3 giugno 2018, con allestimento di uno stand sotto il porticato di Palazzo San Giorgio il 2 e il 3 giugno per la raccolta delle iscrizioni, e con la relativa mostra da tenersi, nell’atrio di Palazzo San Giorgio, dal 29 giugno al 14 luglio 2018, a cura dell’A.C.F. (Associazione Culturale Fotografica) “SEI TORRI” – T. Brasiliano.

– Campo ACLI – Torneo Nazionale Giovanile di Calcio ‘Corpus Domini’, a cura di ACLI Campobasso.

– 2 giugno 2018, dalle ore 21.30 – Piazza della Repubblica: Concerto “The Kolors”.

– 3 giugno 2018 ore 10.00 Sfilata de “I Misteri”, a cura dell’Associazione “Misteri e Tradizioni”.

– giorno 3 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – Annullo speciale dedicato al Mistero di S. Antonio Abate, sotto il porticato di Palazzo San Giorgio (lato adiacente alla Chiesa), a cura dell’Associazione Culturale Filatelica Molisana ONLUS.

– 3 giugno 2018, dalle ore 21.30 – Piazza della Repubblica: Concerto dell’artista Nina Zilli.

– 9 giugno 2018, 8^ Edizione de “La Marcia dei Misteri”, a cura della Polisportiva Molise ASD;

E TANTO ALTRO ANCORA…

– Dal 28maggio al 9 giugno Mostra “In prima pagina” , con inaugurazione alle ore 18.30, presso la Fondazione Molise Cultura, a cura di Enzo Luongo.

– 1° giugno ore 17,30 – auditorium del Liceo classico “Mario Pagano” di Campobasso commedia teatrale “Lisistrata” , del gruppo “Rumori fuori Scena” a cura dell’Associazione di volontariato ActionAid Molise.

– 1, 2 e 3 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle ore 19.30 – area verde Via Matris: Evento ludico-sportivo denominato “LaserTag alla via Matris”, consistente in simulazioni tattiche non violente con l’uso di “strumenti Laser-Tag”, in programma nei giorni, a cura dell’Associazione sportiva dilettantistica ProMolise.

– 1, 2 e 3 giugno: Piazza Municipio mostra – mercato “Fierrviecchie”, a cura dell’Associazione “Amici del Collezionismo”.

– 2 giugno Piazzetta Palombo ore 19,30 – Concerto del Liceo Musicale “G. M. Galanti” a cura dell’Associazione di Quartiere “Campobasso Nord”.

– 5 giugno Villa De Capoa ore 17:00, – 1^ edizione della manifestazione “Urban Street Workout, allenamento funzionale in città” a cura dell’Associazione A.S.D. FisioPro Gym.

– 9 e 10 giugno 2018 – “Ottanta anni di bocce in Molise: la Bocciofila Monforte si ripresenta alla Città di Campobasso” , a partire dalle ore 14.30, presso Villa de Capoa – Bocciofila Monforte, e il giorno 10 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 23.00, presso Villa de Capoa – Bocciofila Monforte, a cura del Comitato Regionale FIB Molise.

– 14-15-16 giugno 2018 piazzale circolo ACSI: Prima edizione del Festival Live “Rock Contest” a cura dell’Associazione ACSI “The Dream”.

– 15 giugno ore 20,30 – Piazzetta Palombo : presentazione dell’opera “♯Cambuhashtag”, immagini e parole dei modi di fare e di dire della nostra città, dello scrittore Francesco Mirko Addesa e del grafico Giuseppe Gallo, a cura dell’Associazione “Centro Studi Diritti e Libertà Molise”.

– 16 giugno 2018 – Borgo antico e centro città – Secondo concorso di pittura estemporanea “Campobasso 1587 – Odio, Amore e Pace”, a cura dell’Associazione “Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane”.

– 23 e 24 giugno 2018 – “1^ Edizione Audax del Molise 2018” , corso V. Emanuele dalle ore 9.30 alle ore 12.30, partenza prevista alle ore 12.00, e il giorno 24 giugno dalle ore 12.30 alle ore 15.00 per l’arrivo previsto alle ore 13.00, a cura della ASD Lambretta Club Molise.

– 24 giugno 2018 “XIII Raduno Nazionale Club 500 Campobasso” , a cura del Club 500 Campobasso.

– Una serie di concerti a cura del Conservatorio di Musica “L. Perosi”:

· 28 maggio 2018 ore 21- Concerto degli studenti della Scuola di Jazz del Conservatorio , presso la Scuola Thelonious Monk.

· 29 maggio 2018, alle ore 19.15 – Claudia Marchi e Domenico Codispoti, voce e pianoforte, in programma il, presso l’Auditorium Ex Gil.

· 30 maggio 2018, alle ore 19.15 – Eri Arai, Federica Talia, Agustin Toma, Marco Grisanti, violino, flauto, fagotto e pianoforte, presso l’Auditorium Ex Gil.

· 1° giugno 2018, alle ore 20.30 – Orchestra Sinfonica Giovanile, Sergio Monterisi direttore, presso il teatro Savoia.

· 3 giugno 2018, alle ore 18.00 – Sassinfunky Street Band, Campobasso centro.

La città dei Misteri: tra borghi e tradizioni

· Dal 31 maggio al 3 giugno – Corso Vittorio Emanuele: ‘La città dei Misteri: tra borghi e tradizioni’. Tour ‘virtuale’ tra i borghi più belli del Molise.

· 31 maggio ore 21,30 – Piazza della Vittoria: Inaugurazione de ‘La città dei Misteri: tra borghi e tradizioni’. Presenti i sindaci e gli enti aderenti al progetto. Presentazione del progetto socio-culturale “SCS Social Contest Show” Tour 2018, a cura dell’Associazione culturale “Ballando sotto le Stelle”.

· 31 maggio ore 22,00 – Piazza della Vittoria: Spettacolo di Fontane Danzanti Acqua e Fuoco;

· dal 31 maggio al 3 giugno – Corso Vittorio Emanuele: iniziativa della Direzione regionale Inps Molise per la “celebrazione dei 120 anni (1898 – 2018) dall’istituzione della Cassa nazionale previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai”;

· dal 31 maggio al 3 giugno – Corso Vittorio Emanuele II: Iniziativa della Direzione Regionale Inps Molise per la “Celebrazione dei 120 anni (1898-2018) dall’istituzione della Cassa Nazionale Previdenza per l’Invalidità e la Vecchiaia degli Operai”.

· dal 31 maggio al 3 giugno – Corso Vittorio Emanuele II: Mostra mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici locali a cura dell’as.e.c. Confesercenti e di Mefite Eventi;

· dal 31 maggio al 3 giugno – Villa Musenga: “Il parco dei balocchi” giochi, leccornie e divertimento per bambini a cura dell’AS.E.C. Confesercenti e di Mefite Eventi.

· dal 31 maggio al 3 giugno – Villa Musenga: “Il parco dei balocchi”. Giochi, leccornie e divertimento per bambini a cura dell’AS.E.C. Confesercenti.

· dal 31 maggio al 3 giugno – ex Stadio ‘Romagnoli’ e centro cittadino Tradizionale Fiera del Corpus Domini;

· 1° giugno ore 18,30 – Piazza della Vittoria: “Festival del Folklore” a cura della Polifonica Monforte di Campobasso.