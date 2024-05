di T.A.

Subsonica e Boomdabash saranno i protagonisti dei due grandi eventi live nell’area di Selvapiana per il Festival dei Misteri 2024. Con l’ufficializzazione dei concerti che si terranno davanti allo stadio Molinari comincia a prendere forma il programma che l’Amministrazione comunale di Campobasso sta mettendo a punto in occasione del Corpus Domini e che sarà reso noto nei prossimi giorni (ci saranno come sempre anche spettacoli gratuiti con popolari artisti nel centro cittadino). Da oggi intanto parte la prevendita per i concerti di Selvapiana. I biglietti sono disponibili da questa mattina sui circuiti online Ticketone, Ciaotickets e Ticketmaster oltre che nei punti vendita autorizzati. Per il tradizionale concertone della domenica sera, 2 giugno, sul palco ci saranno i Subsonica con una delle prime tappe estive del loro tour ‘La Bolla’ che nelle ultime settimane ha fatto registrare una serie di soldout nei palasport delle principali città italiane. La sera precedente, sabato primo giugno, protagonisti saranno invece i Boomdabash con le loro hit che hanno dominato le classifiche degli ultimi anni. Nati nel 1996 a Torino, i Subsonica hanno fatto la storia della musica italiana. Nella scaletta del tour che farà tappa a Campobasso ci saranno le canzoni del nuovo disco, il decimo della carriera, “Realtà aumentata”, e ovviamente tutti i tanti successi del passato. “Come promesso eccoci per continuare a far parte della bolla, sottopalco”, con queste parole Samuel e compagni hanno annunciato i loro attesi show estivi. I salentini Boomdabash sono invece in attività dal 2008 e in oltre 15 anni di carriera hanno macinato hit con un successo impressionante: da “Non ti dico no” con Loredana Bertè a “Mambo Salentino” e “Karaoke” con Alessandra Amoroso passando per “Tropicana” con Annalisa, solo per citarne alcuni. Più volte al primo posto della hit parade, la band con le sue canzoni ha centinaia di milioni di visualizzazioni su Youtube.