di Redazione

Il Rotary Club di Campobasso ed il Rotary Club di Agnone, organizzano il prossimo 22 novembre, alle ore 16,30, presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, il convegno “Archivi e biblioteche del Molise: un patrimonio da conoscere e tutelare”. Anche il Molise, come tante altre Regioni, può vantare un importante patrimonio archivistico e bibliografico, presente non solo negli archivi e nelle biblioteche provinciali, ma anche in quelli dei piccoli comuni e delle parrocchie. Si tratta di un patrimonio poco conosciuto e consultato, per lo più, solo da addetti ai lavori e studiosi di cultura locale. L’iniziativa si inquadra nell’ambito delle attività previste nei Piani direttivi dei Rotary Club di Campobasso e Agnone, finalizzate alla promozione della cultura e alla tutela e valorizzazione delle risorse territoriali. Gli obiettivi dell’iniziativa sono quelli di stimolare l’interesse dei cittadini e delle Istituzioni per una adeguata tutela del patrimonio archivistico e bibliografico del Molise. Richiamare anche l’attenzione della comunità e delle Istituzioni sull’annosa questione della “Biblioteca Provinciale Pasquale Albino”, di cui in questi giorni si sono occupati anche gli Organi di Stampa. Dopo i saluti dei presidenti del Rotary Club di Campobasso, Prof. Giampaolo Colavita e del Rotary Club di Agnone, Dr. Daniele Cerimele, seguiranno i saluti e gli interventi istituzionali del Presidente della Provincia di Campobasso, Dott. Giuseppe Puchetti, del Presidente della Provincia di Isernia, Dott. Daniele Saia e del Consigliere regionale delegato alla cultura Dott. Fabio Cofelice. A condurre i lavori sarà la giornalista della sede Rai per il Molise, Enrica Cefaratti, con gli interventi del Soprintendente Archivistico e Bibliografico dell’Abruzzo e del Molise, Dott.ssa Giuseppina Rigatuso; del Dott. Nicola Mastronardi, scrittore e giornalista molisano, che illustrerà il ricco patrimonio archivistico e bibliografico della città di Agnone, mentre lo storico, professor Norberto Lombardi, tratterà della Biblioteca Pasquale Albino. Il Dott. Crescenzo Paolo Di Martino, Direttore dell’Archivio di Stato di Campobasso, farà il punto su quest’ultimo presidio culturale.