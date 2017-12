15 persone risponderanno a vario titolo per fatti connessi al consumo o al traffico di sostanze stupefacenti. Questi gli esiti delle attività di prevenzione e controllo condotte nelle ultime settimane dai Baschi Verdi della Compagnia di Campobasso, che hanno consentito di rinvenire e sequestrare modiche quantità di stupefacenti di varia natura per oltre 15 grammi.

I servizi, coordinati dal Comando Provinciale di Campobasso e supportati dalle unità cinofile, hanno interessato il Capoluogo e le principali arterie della Provincia. Con riferimento al corrente anno 2017, sono 238 le segnalazioni a vario titolo per violazioni in materia di stupefacenti, 9 persone sono state tratte in arresto, mentre supera i 22 Kg. la droga complessivamente sequestrata. Per il triennio 2014-2016, gli interventi condotti dalle Fiamme Gialle di Campobasso nello specifico settore sono stati 622, le segnalazioni alle competenti Autorità circa 850, 22 le persone tratte in arresto, sfiora le 2 tonnellate lo stupefacente complessivamente sequestrato.