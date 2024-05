di Redazione

Durante l’intensa attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta dalla Polizia di Stato nel centro storico del capoluogo, gli uomini della Squadra Mobile, all’alba dello scorso sabato, hanno eseguito alcune perquisizioni in abitazioni occupate da cittadini extracomunitari.

L’attività ha permesso di acquisire importanti riscontri informativi sulle attività in corso circa lo spaccio di droga nella zona centrale di Campobasso, nonché di procedere al sequestro di quantitativi di sostanza stupefacente detenuta per uso personale, con conseguente segnalazione alla locale Prefettura ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.