Continuano i servizi della Polizia di Stato di Campobasso volti al controllo amministrativo di attività commerciali sia nel capoluogo che in provincia, al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza.

In questo primo mese del 2023 sono stati sottoposti a controlli amministrativi cinque locali, nello specifico, il 20 gennaio scorso nell’ambito di una ispezione all’interno di un esercizio pubblico del capoluogo, sono state riscontrate diverse irregolarità.

Gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura, infatti, dopo i vari accertamenti hanno potuto rilevare che all’interno del locale – oltre al proprietario, in possesso tralaltro di un’abilitazione HCCP scaduta – prestava la propria attività lavorativa una giovane donna che da controllo, è risultata priva di regolare contratto di lavoro.

Infine gli agenti hanno contestato al titolare dell’esercizio pubblico una sanzione amministrativa di circa 150 euro per la mancata affissione in un luogo ben visibile al pubblico dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.