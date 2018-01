Conferenza stampa dell’Ulivo 2.0 a Campobasso, questa mattina venerdì 5 gennaio, per ribadire la posizione sull’Election Day: elezioni regionali il 4 Marzo, insieme alle politiche. Risparmiamo 3 milioni di euro nel rispetto dei cittadini contribuenti e delle istituzioni di questo Paese. Roberto Ruta e Danilo Leva ribadiscono che non c’è alcun motivo valido per sdoppiare le elezioni.

