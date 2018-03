Le tradizionali Giornate FAI di Primavera che si terranno sabato 24 e domenica 25 marzo su tutto il territorio nazionale sono alla loro 26ᵃ edizione.

La Delegazione FAI di Campobasso come nelle edizioni precedenti sarà presente con i suoi Volontari e Apprendisti Ciceroni per accompagnare, in questi due giorni, i visitatori alla scoperta del nostro territorio.

Martedì 20 Marzo alle ore 10:30 presso il Municipio di Campobasso (sala Mancini) sarà presentato il programma della Delegazione FAI di Campobasso.

Parteciperanno con i rappresentanti della Delegazione Fai di Campobasso gli Amministratori dei Comuni coinvolti e i rappresentanti della Malatesta Associati.

Per informazioni scrivere a: [email protected] oppure telefonare al 347.5929317.