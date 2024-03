di T.A.

Il Comune di Campobasso ha indetto per le prossime imminenti festività pasquali il concorso “La vetrina più bella – Pasqua 2024”. Il concorso, alla sua seconda edizione, nasce dalla volontà di rivitalizzare l’antica tradizione dell’allestimento delle vetrine del Giovedì Santo, con l’intento di rendere più bella la nostra città nei giorni di festa, creando un fenomeno che coinvolge la comunità e crea spunti di valorizzazione delle attività e dei prodotti locali. Il bando con le relative specifiche è scaricabile dal sito internet del Comune di Campobasso.

Sarà possibile stampare dal bando il contrassegno da esporre in vetrina o ritirarlo direttamente presso l’Urp del Comune di Campobasso situato al piano terra di Palazzo San Giorgio in Piazza Vittorio Emanuele II aperto dal lunedì a venerdì (8:40/13:20 e 15:40/18:20).