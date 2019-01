Le famiglie residenti nel Comune di Campobasso, i cui bambini, di età compresa fra 0 e 36 mesi, hanno frequentato i servizi socio educativi per la prima infanzia, attivati nell’anno educativo 2017-2018 ed in possesso dei requisiti indicati nell’avviso, possono chiedere la concessione di benefici economici nella forma di “Voucher per la prima infanzia”.

Allegati

avviso pubblico voucher.pdf

MOD.A .docx

MOD. B -.docx