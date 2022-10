“A SCUOLA DI EMOZIONI” è il motto scelto per la campagna di iscrizioni 2022/23 dall’Associazione Culturale ACT di Campobasso, compagnia teatrale professionale e laboratorio permanente di Arti Sceniche e di Scrittura

Il prossimo 4 ottobre, le scuole di Recitazione e di Scrittura di ACT ripartiranno all’insegna delle Emozioni. Il nuovo anno di corsi prevede infatti numerose novità.

La Scuola di Recitazione, al suo quinto anno di attività, anche quest’anno avvierà i suoi quattro corsi, rivolti ai bambini, ai ragazzi e agli adulti. Recitazione Bambini (6 – 9 anni) IL GIOCO, IL SOGNO, INSIEME – Il saggio spettacolo è solo la punta dell’iceberg. Attraverso lo strumento del gioco i bambini impareranno a conoscersi, ascoltare, esplorare, sempre in relazione con gli altri. Recitazione Ragazzi (10-13 anni) SPAZIO CREATIVO – Uno spazio per guidare i ragazzi all’espressione creativa propria del linguaggio teatrale attraverso esercizi fisici, vocali e di drammatizzazione. Recitazione Ragazzi (14-17 anni) ARTE DELL’ESPRESSIONE – Avviciniamo i ragazzi all’esperienza attoriale approfondendo le basi della recitazione. Recitazione Adulti (dai 18 anni) LO SPAZIO, IL CORPO, LA VOCE – Uno spazio da riempire con le nostre emozioni, per sperimentare e conoscere se stessi. Attraverso giochi, improvvisazioni ed esercizi sulle relazioni e sull’ascolto, sul corpo e sulla voce, si apprenderanno gli elementi base dell’arte della recitazione. Nel corso dell’anno ci saranno, inoltre, seminari intensivi di Dizione, Clown, Commedia dell’Arte.

La Scuola di Scrittura Creativa quest’anno proporrà ben cinque corsi, concentrati in un appuntamento settimanale fisso dedicato alla letteratura (#ilvenerdiletterario). Scrittura Bambini (7-10 anni), incentrato sugli albi illustrati, il gioco e tante attività creative; Scrittura Ragazzi (11-14 anni) all’insegna dell’avventura, del fantastico e della poesia; Scrittura Adulti (dai 18 anni in su), per toccare con mano i capisaldi della narrazione e perfezionare il proprio modo di scrivere. A questi si aggiungeranno due novità assolute: il corso di Fumetto, per sperimentare un mix “esplosivo” di testi e disegni, e lo sfiziosissimo Literforum (entrambi dai 14 anni in su). Quest’ultimo consisterà in una sorta di Club della Lettura Consapevole, tenuto da professionisti, volto a costruire una piccola comunità, in costante dialogo sui grandi temi della letteratura applicati alle vite quotidiane dei partecipanti. Il tutto con un occhio di riguardo verso studenti e insegnanti che desiderino approfondire la conoscenza di classici e libri di genere.

L’ampliamento dell’offerta formativa sarà possibile grazie a una fitta rete di collaborazioni (Open Arts, Risguardi, Unione Lettori Italiani, Aut Aut Festival, Gli argonauti) e alla presenza di ospiti importanti: Pier Paolo Giannubilo, Antonella Presutti, Peppe Millanta, Brunella Santoli, Stefania Di Mella e Valentina Fauzia.

“Il teatro, come luogo delle arti, rimane un faro saldo di fronte al depauperamento del pensiero critico e della capacità di analisi cui ci troviamo di fronte. Il nostro progetto si ancora profondamente al nostro territorio, per contribuire a rilanciare il tessuto produttivo, attraverso le produzioni teatrali e le residenze artistiche, e per sostenere la cultura nell’ambito del teatro, della scrittura, della lettura attraverso la formazione di bambini, ragazzi e adulti, consapevoli della forza e dell’importanza vitale di questa attività immateriale per creare una comunità consapevole e pensante, profonda ed empatica, accogliente e cooperante, in poche parole, una comunità felice” afferma Diego Florio, direttore artistico della sezione teatrale e Presidente di A.C.T.

“Siamo sempre più convinti del valore benefico che le arti sono in grado di apportare al nostro territorio, rendendo il Molise una “terra dell’immaginario”, stimolante, unita, feconda. Stiamo dimostrando che con la cultura si produce benessere per la comunità e, al tempo stesso, lavoro.” – gli fa eco Gianmarco Galuppo, direttore artistico della sezione scrittura.

I corsi di Recitazione partiranno da martedì 4 ottobre, quelli di Scrittura Creativa da venerdì 7 ottobre. La prima lezione è sempre di prova.

La sede di ACT è a Campobasso, presso Open Arts Studio, in Via Conte Rosso, altezza civico 81.

I corsi di Recitazione Adulti si terranno anche a Termoli, presso SAE 112, in via G. Perrotta.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.progettoact.com oppure inviare una mail all’indirizzo act.produzione@gmail.com o contattare i numeri 3355760554 (per Recitazione) oppure 3339841193 (per Scrittura).