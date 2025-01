di Redazione

A Campobasso i militanti di CPI stanno portando avanti una forma di protesta sulla questione delle molestie parte di immigrati stranieri in tutta la regione, soprattutto se si considera che questo fenomeno sta diventando un problema crescente in molte aree. Gli “striscioni” sono un modo per attirare l’attenzione sulla sicurezza, un tema sempre molto importante.