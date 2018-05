A fare l’inquietante scoperta sono stati i proprietari del bar questa mattina. Sulla porta d’ingresso è ben visibile il foro provocato dal proiettile che ha attraversato da parte a parte il vetro, conficcandosi all’interno del locale. Il bar è situato nella zona industriale di Campobasso, in contrada San Giovanni in Golfo. Sul posto Polizia scientifica e Squadra mobile, per svolgere i rilievi del caso. Un atto intimidatorio? Saranno le indagini della Polizia di Stato a fare luce sul grave episodio.