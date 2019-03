Cittadinanzattiva ha sempre mostrato attenzione e interesse al tema delle liste di attesa, rientrando tra le priorità che segnalano i cittadini che si rivolgono quotidianamente allo sportello del Tribunale per i Diritti del Malato ponendo problemi di accesso alle cure in cima a tutte le difficoltà incontrate in ambito sanitario: le difficoltà di accesso riguardano infatti in primis le liste d’attesa, a seguire la compartecipazione e infine l’intramoenia.

L’approvazione del Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa (PNGLA) 2019-2021, elaborato dal Ministero della Salute ed approvato nella seduta del 21 febbraio dalla conferenza Stato-Regioni, costituisce una delle più belle pagine delle politiche sanitarie pubbliche del nostro paese.

Avendo partecipato attivamente ai lavori del Tavolo nazionale di definizione del Piano stesso, quest’Associazione ha convocato, per il giorno 5 marzo, alle ore 11:30, presso la sede dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche in Via Folchi 3, Campobasso, una conferenza stampa in cui illustrare tutte le novità introdotte per migliorare i servizi in favore dei cittadini, oltre ai percorsi di garanzia, di trasparenza e di verifica volti ad assicurare le prestazioni.