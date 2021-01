Con un’ordinanza dirigenziale pubblicata quest’oggi, il Comune di Campobasso, come peraltro già programmato, ha stabilito la chiusura temporanea del percorso pedonale della via Matris, fino al 21 marzo 2021.

Il percorso della via Matris, che parte da via del Castello e termina su Viale delle Rimembranze, come spiegato nell’ordinanza, si inerpica lungo la Collina Monforte in prossimità di alcune pareti rocciose che, nel corso degli ultimi anni, hanno subito degli sgretolamenti che potrebbero ripetersi nel periodo invernale a seguito delle precipitazioni meteorologiche.

Per questo, a mero scopo cautelativo, per questi mesi invernali e fino al 21 marzo 2021, il tratto resterà chiuso.

“Si tratta di una chiusura che avevamo già programmato proprio in previsione dell’approssimarsi della stagione invernale. – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella – Per questo periodo di chiusura temporanea del percorso pedonale, l’Amministrazione ha già messo in cantiere, una serie di prossimi interventi di manutenzione del verde pubblico e ci occuperemo anche di liberare la zona dai nidi di Processionarie che ci sono stati segnalati”.