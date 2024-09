di Redazione

La responsabile del Centro Antiviolenza Liberaluna Cav. Dr.ssa La Selva Maria Grazia,

“Viva Vittoria è un OdV che nasce a Brescia da un gruppo di donne con l’intento di realizzare eventi per sostenere altre associazioni che si occupano di donne e di combattere la violenza – dice la responsabile del Centro Antiviolenza Liberaluna di Campobasso, Cav. Dr.ssa La Selva Maria Grazia – Da qui parte l’idea di fare a maglia, mettendo insieme persone con un unico obiettivo comune, quello di decorare piazze per dire no alla violenza contro le donne. Ogni Viva Vittoria porta il nome della città dove si espongono le coperte per poter raccogliere fondi per prevenire e combattere la violenza contro le donne. In Molise le associazioni che sono entrate a fare parte del circuito nazionale di Viva Vittoria sono Liberaluna, quando realizzò nel 2022 a Campobasso l’opera in Piazza Municipio. Quest’anno invece l’ ODV Me Too, il 23 e 24 novembre in piazza Andrea di Isernia a Isernia chiuderà un tour che ha portato il presidente Pasqualino de Mattia insieme al gruppo di donne che lo hanno supportato, in circa 50 comuni molisani l’opera relazionale condivisa raccogliendo i quadrati del Viva Vittoria Isernia. Venerdì 27 settembre ore 16.00, a Campobasso, presso il centro aggregazione giovani gestito dall’ETS, in Via MAzzini 172, l’Associazione Liberaluna, ospiterà l’evento di consegna dei quadrati di lana realizzati da alcune donne di Campobasso. Sarà un momento di convivialità e un’occasione per ringraziare l’OdV MeToo che ha deciso di devolvere il ricavato della raccolta fondi al centro antiviolenza Liberaluna.”