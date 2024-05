di Redazione

E’ in programma oggi, 6 maggio, alle ore 18.00, presso il circolo Sannitico in villa Flora, l’incontro pubblico dal titolo “Censimento del verde urbano: digitalizzazione, progettazione e valorizzazione territoriale“. Al centro dell’incontro il patrimonio arboreo della città di Campobasso, la cui consistenza e stato di salute saranno analizzati attraverso i risultati del ‘Censimento del verde urbano’ commissionato dal Comune di Campobasso. Nel corso dell’incontro verranno anche illustrati i progetti che l’Unimol sta sviluppando in città relativamente al verde urbano, anche nell’ambito della CTE Molise – Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso. Sarà l’occasione per fare un punto della situazione dello stato generale degli alberi in città, con particolare riferimento a quelli ‘monumentali’ e di interesse cittadino. Relatori i dottori forestali Giovanni Plescia e Stefano Vitale e la ricercatrice Unimol Elena Di Pirro.