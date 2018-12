Nel pomeriggio e serata di ieri, 6 dicembre 2018, i Carabinieri della Compagnia del capoluogo, sempre nell’ambito delle iniziative intraprese dal Comando Provinciale CC di Campobasso, tese a prevenire ogni manifestazione di criminalità, hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio al fine di intensificare la cornice di sicurezza nella giornata prossima ad un ponte festivo dedicata al passeggio ad alle compere natalizie.

I controlli si sono concentrati prevalentemente sui territori di Campobasso, Toro e Campodipietra, con presenza sia nei centri abitati, sia lungo le principali arterie di collegamento stradale. Sono stati sottoposti a controllo un totale di 19 automezzi, 22 persone, tra cui alcune di queste di interesse operativo in 2 esercizi pubblici, 1 casolare abbandonato, ed intensificate le verifiche sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale e la vigilanza agli obiettivi sensibili.

Capillare è stata inoltre l’attenzione sulla prevenzione degli incidenti stradali ed è stata elevata una contravvenzione al Codice dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile i quali hanno inoltre rilevato che un giovane 20enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine e sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, nello specifico con obbligo di permanere in casa in determinate fasce orarie, nel corso del controllo non veniva reperito presso il previsto domicilio. La violazione delle prescrizioni della misura verrà segnalata all’ Autorità Giudiziaria.

Proseguono in questo particolare momento dell’anno, precedente alle festività natalizie, di servizi straordinari di controllo del territorio e prevenzione dei furti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Campobasso, sia nel capoluogo, che nei paesi della provincia e nelle loro contrade più isolate.