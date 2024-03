di Redazione

Si terrà domenica 21 aprile la prossima edizione di CAMPOBAZAR, ancora una volta presso il Mercato Coperto di via Monforte.

Il mercatino sarà aperto anche agli hobbisti, collezionisti, artigiani, oltre naturalmente a tutti coloro che vorranno cimentarsi nella vendita, nello scambio o nel baratto di oggetti, beni e materiali usati, generalmente conservati inutilmente nelle nostre case, soffitte o garage: giocattoli, abbigliamento, piccoli elettrodomestici, hi fi, vinili, libri, ecc…

La partecipazione è, come sempre, gratuita, prenotarsi è semplicissimo, basta inviare il modulo disponibile nella specifica pagina del sito del

Comune di Campobasso: https://www.comune.campobasso. it/…/index/idtesto/20290

Campobazar si terrà per l’intera giornata di domenica, dalle 09.00 fino alle 19.00.

Per ogni ulteriore informazione è possibile inviare una e-mail all’indirizzo sportello.ambiente@comune.camp obasso.it