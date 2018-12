Il 20.12.2018 la Camera di Commercio del Molise organizza l’evento CameraORIENTA, a partire dalle ore 09:00, presso la Sala Convegni della sede di Campobasso, in piazza della Vittoria 1.

Un momento di incontro per consentire ai giovani di conoscere l’evoluzione del lavoro del proprio territorio e per presentare loro gli strumenti del sistema camerale utili a tal fine.

L’orientamento alle scelte di studio e lavoro è un asse portante delle attività del Sistema camerale, che esercita, in coerenza con la propria missione istituzionale, un ruolo di collegamento tra sistema formativo e mondo produttivo e valorizzazione del capitale umano.

Obiettivo di tali azioni è indirizzare e agevolare i processi decisionali delle persone favorendo una maggiore e migliore conoscenza del mercato del lavoro e delle sue dinamiche fornendo strumenti per valutare le diverse alternative formative e gli sbocchi professionali a disposizione, anche in direzione del lavoro imprenditoriale e dell’autoimpiego.

La Camera di Commercio del Molise supporta queste azioni con le proprie attività e si avvale anche del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, per fornire le indicazioni che emergono dai programmi occupazionali delle imprese dell’industria e dei servizi.

Prevista, nel corso della mattinata, anche la cerimonia di consegna, alle scuole del Molise che hanno partecipato, dei premi dell’iniziativa “Storie di Alternanza”, ormai giunta alla sua seconda annualità. L’iniziativa di Unioncamere, alla quale la Camera di Commercio del Molise ha aderito, rientra nel progetto “Servizi di Orientamento al lavoro e alle professioni” e ha l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici di secondo grado.

L’iniziativa mira ad accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, facendone, con la collaborazione attiva delle imprese e degli altri Enti coinvolti, un’esperienza davvero significativa per gli studenti attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di alternanza scuola-lavoro.