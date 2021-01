Pareggio amaro per il Campobasso Calcio allo stadio Aragona di Vasto contro la Vastese: un 2-2 grida vendetta. Il rossoblù giocano una buona gara senza spendersi più di tanto, controllano il gioco cercando di portare a casa i tre punti, ma purtroppo si fanno sorprendere a tempo scaduto da un gol di Martinez. Infatti, al 91′, una rete su punizione fa sfumare la vittoria del Campobasso. Non inizia nel migliore dei modi il 2021 per i rossoblù, ma ora è già tempo di pensare alla prossima gara.

Tabellino

VASTESE (4-4-2): Di Rienzo, Di Filippo (79’Sorgente), Diallo, Altobelli, Obodo, Gentile, Valeri, Meola (84’Martinez), Martiniello, Bernardi, Di Prisco. A disposizione: Abazi, Lenoci, Cardinale, Solimeno, De Angelis, Sansone, Corcione. Allenatore: Fulvio D’Adderio

CAMPOBASSO (4-3-3): Piga, Fabriani (65’Martino), Vanzan, Brenci (80’Tenkorang), Menna, Dalmazzi, Bontà (89′ Sbardella), Candellori, Cogliati, Esposito, Zammarchi (80’Sforzini). A disposizione: Raccichini, Capuozzo, Pontillo, Martinucci, Di Domenicantonio. Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Vingo di Pisa

MARCATORI: 17’Bontà, 37′ Valeri (V), 43′ Candellori, 91′ Martinez (V)