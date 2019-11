Un palo dell’illuminazione pubblica è caduto questa mattina mentre si stava svolgendo la 46esima edizione della “Su e Giù” a Campobasso. Fortunatamente, in quel momento, nessun corridore stava transitando in quel punto. Le conseguenze potevano essere drammatiche. Non è chiaro cosa abbia provocando il cedimento del palo che è stato prontamente rimosso consentendo il regolare svolgimento della gara.