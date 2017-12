Sempre alta l’attenzione che la Polizia di Stato di Campobasso rivolge all’attività di prevenzione, la cui ordinarietà sempre più spesso viene integrata e potenziata mediante l’effettuazione di specifici servizi straordinari di controllo del territorio.

In particolare, e proprio in previsione dell’ approssimarsi del Capodanno, la Questura ha disposto una ulteriore, specifica intensificazione operativa, pianificando mirate attività di contrasto a specifiche fenomenologie di criminalità diffusa, quali i reati di microcriminalità e segnatamente i furti in abitazione, e di altre forme di illegalità, quali ad esempio le violazioni delle norme che regolano gli spettacoli in luoghi pubblici o aperti al pubblico .

Anzitutto, nelle scorse giornate, sono stati effettuati dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura appositi servizi al fine di verificare eventuali irregolarità sulla produzione, il commercio e la detenzione degli artifici pirotecnici presso gli esercizi commerciali e i venditori ambulanti dell’intera provincia.

Complessivamente sono stati controllati n. 16 esercizi commerciali con vendita di articoli pirotecnici. Nel corso dell’attività è stata verificata la corrispondenza del materiale posto in vendita con quanto previsto dal T.U.L.P.S. e dalla normativa vigente in materia . In particolare è stata riscontrata la vendita, nelle modalità previste, degli articoli pirotecnici marcati CE, appartenenti alle categorie F1, F2 e P1 limitatamente alla tipologia “prodotti da gioco” e alla categoria T1 nei limiti di massa attiva (NEC) consentiti. La verifica ha permesso di riscontrare la regolarità della gestione.