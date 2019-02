La Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’attribuzione delle borse di studio erogate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in favore degli studenti iscritti agli Istituti di scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2018/2019, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale.

Il beneficio si attiva a domanda da parte dei genitori (o di chi esercita la patria potestà) degli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di II° grado per l’anno scolastico 2018/2019 o degli stessi studenti, se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore ad euro 10.632,94. La scadenza per presentare la richiesta al Comune di residenza è lunedì 25 febbraio 2019.