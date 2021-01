Il Comune di Campobasso rende noto che è possibile riscuotere il contributo economico previsto per la borsa di studio a.s. 2019/2020 a favore degli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di secondo grado, una iniziativa del Ministero dell’Istruzione per il contrasto alla dispersione scolastica e il potenziamento del Diritto allo Studio,

Sul sito del Comune è possibile scaricare il file contenente l’elenco ammessi in graduatoria e il file con indicate le modalità di riscossione delle borse di studio erogate dal Miur.

Le famiglie degli studenti inseriti nella graduatoria degli “Ammessi e beneficiari”, con determinazione dirigenziale delle Regione Molise n. 6981/2020 del 09/12/2020, entro il 31 gennaio 2021, potranno recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale, senza necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente Io Studio.

Modalità di erogazione studenti beneficiari minorenni

Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito:

· dell’originale del proprio documento di identità in corso di validità, ciò per l’identificazione;

· dell’originale del proprio codice fiscale;

· dell’originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio;

· dell’originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio; · copia compilata della dichiarazione sostituiva, allegata alla presente comunicazione e pubblicata anche all’interno del Portale dello Studente

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/21373349/Dichiarazione+per+Minori.pdf/d047f2fe-0c03-48e8-987a-f446bd446c24

da firmare esclusivamente davanti all’operatore dell’ufficio postale.

Previa esibizione a sportello dei suddetti documenti, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci comunica all’operatore di sportello di dovere incassare un “Bonifico domiciliato” erogato dal MIUR.

La dichiarazione sostitutiva è necessaria per auto-dichiarare l’idoneità ad esercitare l’atto di riscossione della borsa di studio in qualità di soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

NB. SOLO PER I TUTORI/CURATORI: è necessario esibire a sportello il provvedimento di nomina dell’eventuale tutore/curatore, in copia autentica, per incasso richiesto da soggetto che esercita la rappresentanza legale, per verificare l’idoneità ad esercitare l’atto di riscossione della borsa di studio in qualità di soggetto esercente la rappresentanza legale.

Modalità di erogazione studenti beneficiari maggiorenni

Per gli studenti beneficiari maggiorenni, è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi Ufficio Postale munito di documento d’identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all’operatore di sportello di dovere incassare una borsa di studio erogata dal MIUR attraverso un “Bonifico domiciliato”. Non sono ammesse deleghe alla riscossione del contributo economico.