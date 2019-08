Continuano a susseguirsi quotidianamente gli appuntamenti previsti per “Eventi in città. Contaminazioni Culturali tra luoghi e generi” stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso per i mesi di agosto e settembre.

Nel fine settimana, infatti, oltre al Birrae 2019, il festival delle birre artigianali che andrà avanti da sabato 31 agosto a domenica 1 settembre in villa de Capoa, sono in programma altri due interessanti appuntamenti, ovvero la seconda domenica di trekking urbano, organizzata dall’associazione Inforesta, che si svolgerà nella zona di Monte Vairano con ritrovo a Bosco Faiete alle 8.30 di domenica 1 settembre, e la giornata olistica al castello Monforte, con l’evento CastellOlistico, sempre dalle 10.00 di domenica 1 settembre e che andrà avanti fino a sera.

Per quanto riguarda il trekking urbano a Monte Vairano, come detto, il raduno è previsto per le ore 8.30 a Bosco Fajete, salendo a destra per la strada che porta alla Cattolica. Partenza alle ore 9.00 e rientro alle macchina previsto per le 12.30 circa. La durata del percorso è di 3 h (7,5 km) e l’escursione è aperta a tutti essendo di livello turistico. Equipaggiamento consigliato: scarponi da trekking, pantaloni traspiranti, giacca anti vento ed impermeabile. Nello zaino non dimenticare cappello, guanti, coltellino multiuso, crema solare, occhiali da sole, borraccia, acqua e spuntini vari. Consigliato, ma non obbligatorio, anche un cambio completo. La partecipazione è gratuita e non occorre prenotazione, anche se è consigliata; per informazioni si può contattare il numero 3391962870.

CastellOlistico, organizzato dal Centro Yoga Manipura, animerà il castello Monforte dalle 10.00 di domenica mattina e andrà avanti per tutta la giornata, alternando sedute di gruppo yoga per la gravidanza, a laboratori per bambini, al GiocaYoga sempre destinato ai più piccoli, a sedute di yoga per adulti, fino alla riarmonizzazione sonora con campane tibetane prevista tra le attività di chiusura. Ingresso libero e gratuito.

Sabato 31 e domenica 1 settembre continuerà spedito in villa deCapoa anche Birrae 2019, edizione totalmente PLASTIC FREE, con l’utilizzo di stoviglie posate e bicchieri completamente compostabili. Protagonisti della tre giorni alcuni tra i migliori birrifici italiani come: Bonavena e Okorei dalla Campania, SBAM! e Lieviteria dalla Puglia, non mancherà una rappresentanza molisana con Cantaloop, La Fucina, Hops Up!, Birra Fardone e 4 Queens Brewery.

L’ingresso è gratuito.

Di seguito il programma completo di sabato 31 agosto e di domenica 1 settembre:

Sabato 31 Agosto

Ore 17.00 Apertura stand birra

Ore 21.30 Concerto: TONY BORLOTTI e i suoi Flauers, coinvolgente e divertente band da Salerno che si rifà alle sonorità Beat degli anni ‘60

Domenica 1 Settembre

Ore 17.00 Apertura stand birra

Ore 21.30 Concerto: Clem&Time, rock’n’roll trio da Roma in cui il pianoforte è elemento centrale.