Natale, tempo di basket. A Campobasso – al PalaVazzieri – domenica e lunedì si celebrerà la prima edizione della Christmas Cup, appuntamento valido come primo torneo di Natale della categoria maschile.

Domenica mattina dalle 10 e lunedì dalle 9.30 ci saranno le due giornate di competizione che coinvolgeranno, oltre ai padroni di casa della Cestistica Campobasso, anche le formazioni abruzzesi della Magic Chieti (team impegnato con la prima squadra in C Gold) e del Pescara Basket (quintetto senior in C Silver) ed i campani del Basket Sant’Agnese di San Giorgio del Sannio in provincia di Benevento.

L’evento, che ha il patrocinio del Coni Molise e della Fip territoriale, sarà l’occasione per festeggiare i dieci anni della Cestistica Cb con l’organizzazione affidata alla Nuova Cestistica Campobasso.

Proprio la festa della Cestistica Cb e quella del Natale saranno al centro di un appuntamento in programma, lunedì pomeriggio, dalle 18 nell’impianto di via Svevo con momenti di festa collettiva tra tutti i team e premiazioni che riguarderanno i partecipanti all’evento.

Un appuntamento che avrà nell’esibizione del gruppo di freestyle cestistico degli Sky Jumpers il proprio momento clou. La due giorni del capoluogo di regione sarà anche un momento di socializzazione e promozione del territorio con le squadre che si ritroveranno assieme anche per il pranzo visitando alcuni angoli caratteristici dell’hinterland campobassano.