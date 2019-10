Grande emozione ieri nella sede confederale di Campobasso per la consegna dei diplomi di partecipazione al corso di formazione professionale per barman mixologist organizzato da Confcommercio Molise.

Il corso tenuto da Rudy Rinaldi (training bartender e wine trainer) consentirà ai 16 allievi di diventare barman professionisti, un titolo che consentirà loro di accedere ad una professione richiesta e ricercata nel mondo in un mercato del food & beverage che è sempre in fermento e che sembra non conoscere crisi.

Un percorso formativo che ha trattato tutte le tematiche che riguardano il mondo del bar: dalle attrezzature professionali in uso, come shaker, mixing-glass, diverse tipologie di bicchieri, alle conoscenze tecniche per riconoscere distillati, vini e spumanti, imparare le dosi di miscelazione e la corretta adattabilità dei prodotti per la preparazione di aperitivi e long drink.

“Con questo corso – afferma il direttore Irene Tartaglia – l’area formazione di Confcommercio Molise inaugura un nuovo servizio che, grazie ad un data base destinato alle aziende e ai partecipanti dei diversi percorsi formativi, permetterà attraverso una piattaforma dedicata sul sito www.confcommerciomolise.it, l’incontro tra domanda e offerta di specifiche professionalità, nel solco della bilateralità, consentendo con immediatezza la ricerca dei candidati e favorendo la loro occupabilità.”

Il prossimo corso in partenza è previsto nel mese di gennaio: gli interessati possono chiedere maggiori informazioni contattando lo 08746891 o inviano una email a [email protected]