Il settore delle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, ha pubblicato in data odierna, il Bando per l’assegnazione in locazione di n. 17 alloggi unifamiliari di proprietà della Città di Campobasso siti in via San Giovanni dei Gelsi destinati a giovani coppie e nuclei monoparentali.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti e scaricabili dal sito del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it e dovrà pervenire a questo Ente, entro e non oltre il 15 settembre 2020, a mezzo Pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it. o consegnata direttamente allo sportello sito in via Cavour,5 piano terra previo appuntamento telefonico (0874 – 405598) al fine di evitare assembramenti di persone.

Per le informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0874-405598 nei giorni martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 o 0874 405552 nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.