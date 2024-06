di Redazione

I risultati ufficiali danno eletta Marialuisa Forte col 50.97 dei voti.

A urne chiuse del secondo turno per eleggere il nuovo Sindaco di Campobasso, lo scrutinio ha sancito la vittoria di Marialuisa Forte, la candidata sindaca del centrosinistra col 50.97% dei voti. “Abbiamo vinto come coalizione progressista, ora vogliamo cominciare a invertire la rotta anche in Molise. E’ stato merito di tutti noi, ci siamo confrontati e abbiamo condiviso – ha detto il nuovo Sindaco di Campobasso Marialuisa Forte a proposito dell’accordo programmatico con il civico Pino Ruta che era arrivato terzo al primo turno”. Aldo De Benedittis, invece, ha così commentato, “E’ andata così, pazienza”. Lo ha detto nella sua sede elettorale il candidato del centrodestra risultato perdente al ballottaggio che ha fatto i complimenti alla sua avversaria, sottolineando però che “ci sono stati problemi in tutte le sezioni: le verificheremo una o una”