Avviso pubblico per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado nell’A.S. 2019/2020.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 94 dell’11/03/2020 ha approvato i criteri e le modalità per l’attribuzione delle borse di studio erogate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in favore degli studenti iscritti agli Istituti di scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2019/2020, ai sensi del D.M. n. 1178 del 27/12/2019, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale.

Il beneficio si attiva con domanda da formalizzare presso il Comune di residenza da parte di chi esercita la patria potestà genitoriale degli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di II° grado per l’anno scolastico 2019/2020 o degli studenti stessi, se maggiorenni, residenti nel Comune di Campobasso e appartenenti a famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore ad euro 10.632,94, D.S.U. 2020 – D.P.C.M. n. 159/2013, giusta D.G.R. n. 94 dell’11/03/2020.

Le istanze di ammissione al beneficio prodotte dai cittadini residenti dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello di richiesta, scaricabile dal sito internet del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it).

Saranno accolte le istanze sia degli alunni residenti frequentanti le Scuole Secondarie di II° grado ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni viciniori, sia degli alunni frequentanti Istituti Scolastici in altre Regioni. Il Comune valuterà l’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti dalla D.G.R. n. 94/2020, con verifica, per i casi di frequenza extraregionale, della non sovrapposizione del beneficio.

Le istanze di ammissione al beneficio dovranno essere inviate al Comune di Campobasso, in P.zza V. Emanuele, 29, a mezzo pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it o mediante e-mail a: ufficio.scuola@comune.campobasso.it e dovranno pervenire a questo Ente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 settembre 2020, pena l’esclusione dal contributo.

La Regione Molise, ricevute le graduatorie dei richiedenti (formulate in base all’ISEE) da parte dei Comuni, procederà alla formulazione di una graduatoria regionale, al fine di consentire al MIUR di assegnare agli aventi diritto le borse di studio mediante il sistema dei bonifici domiciliati.