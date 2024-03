di Redazione

Giornate seminariali 18-19-20-21 Marzo 2024 relative al progetto UNAR” Super Inclusive me now”.

Nell’Ambito della XX Settimana finalizzata al contrasto delle discriminazioni in base etnica, lunedì 18 Marzo alle ore 10, parte ufficialmente il progetto “Super Inclusive Me now”,promosso dall’UNAR con Agenzia Agorà, società cooperativa onlus capofila della rete progettuale, finanziato con decreto Rep/193/2023 – Avviso pubblico per la promozione di azioni positive rivolto ad Associazioni ed Enti regolarmente iscritti al Registro che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 215/2003 e finalizzate al contrasto delle discriminazioni su base etnica, anche in ottica intersezionale, attraverso l’educazione, la cultura, le arti e lo sport (XX Settimana di azione contro il razzismo, dal 18 al 24 marzo 2024). Il progetto, sociale, della durata di quattro giorni vede una importante rete partenariale tra cui il Comune di Campobasso, l’Ambito Territoriale sociale, gli Istituti di Istruzione superiore IPIA “Montini-Pertini-Cuoco”, il Liceo Statale “Galanti”, Il Comitato regionale “Fipav Molise”, Cooperativa sociale “Il Geco”, “Prometeo”, associazione di volontariato e “TeleMolise”. Le prime due giornate, rispettivamente il 18 e il 19 Marzo 2024, presso l’auditorium dell’Ipia in via S. Giovanni e la sala ex Gil in via Milano, invece, per il Liceo Statale “Galanti” prevedono seminari rivolti agli studenti delle classi terze alla presenza di professionisti con la testimonianza di un ex beneficiario Sai (Sistema di accoglienza Integrata) ben integrato sul territorio e un podcast finale in cui saranno affrontati temi per l’accrescimento di una coscienza multietnica. Il giorno 20 Marzo in orario pomeridiano è previsto un torneo inclusivo di pallavolo e calcetto tra studenti ed ex beneficiari Sai. Mentre per il giorno 21, evento di compendio delle attività progettuali è previsto un convegno istituzionale alla presenza del sindaco Paola Felice, il direttore dell’ATS Campobasso Vincenzo De Marco, i due dirigenti scolastici Umberto Di Lallo e Massimo Di Tullio con le coordinatrici dei progetti Sai Annarita Fagnano per “Karibu”e Ilenia Garzone per “INTE(gra)MONDO” e Sant’Elia a Pianisi”. Durante il convegno sarà proiettato il video delle attività realizzate.