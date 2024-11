di T.A.

L’incontro si terrà il 21 novembre 2024 al Circolo Sannitico a partire dalle ore 17,30.

SUOR ELVIRA TUTOLO, termolese missionaria della Congregazione di Santa Giovanna Antida Tuoret in Repubblica Centrafricana da oltre 30 anni, è impegnata in Africa Centrale, di cui 20 anni in Repubblica Centrafricana e 8 in Ciad. Dopo aver realizzato un centro per l’insegnamento per minori vicino Berberati, è ora impegnata nella realizzazione di un secondo centro per minori nella capitale della Repubblica Centrafricana a Bangui. Recentemente ha ottenuto il riconoscimento del Premio Cuore Amico proprio per questo impegno che permetterà il recupero di minori tolti al carcere e dalla strada dove vengono abbandonati dalle famiglie per superstizione e adescati da bande armate che li usano per ammazzare altri fratelli. Papa Francesco è andato in Repubblica Centrafricana nel 2015 per dare inizio al Giubileo della Misericordia aprendo la Porta Santa, non in Vaticano ma proprio a Bangui. Insignita della onorificenza di Commendatore della Repubblica da Sergio Mattarella. La religiosa nell’incontro parlerà della “sua Africa”. La manifestazione, curata dalla Fondazione “Di Più” in collaborazione con l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, il Comune di Campobasso, la Pastorale Turismo dell’Arcidiocesi di Campobasso, l’Ordine dei Giornalisti del Molise e l’Associazione Crociati e Trinitari, vedrà la testimonianza della religiosa. Nel corso del pomeriggio Suor Elvira Tutolo ci racconterà la sua storia fatta di non sola preghiera a anche di vere e proprie azioni, anche dure se vogliamo, e presenterà il nuovo progetto su cui è al lavoro a Bangui, la Capitale della Repubblica Centrafricana. Si parlerà anche del libro, scritto dalla giornalista Antonella Salvatore, che racconta le storie vere di alcuni dei bambini da lei salvati e dell’Afghanistan.