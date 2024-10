Un weekend all’ insegna della valorizzazione della cultura, delle tradizioni e dell’ Arte nel centro storico di Campobasso. E il giorno dopo tutti a pulire insieme a Coni, Plastic free e scuola allievi Carabinieri di Campobasso.È il fine settimana promosso dal Comune di Campobasso, che in due distinte conferenze stampa, ha presentato le iniziative.

SABATO AL BORGO, L’ ARTE E LA VALORIZZAZIONE DEL VECCHIO COME CUORE PULSANTE DI CHI VUOLE RIQUALIFICARE IL CENTRO STORICO

Il concetto è stato espresso dall’ Assessora alla Cultura del Comune di Campobasso, Adele Fraracci. Insieme a lei la sindaca Maria Luisa Forte ha ringraziato anche l’ assessore Giose Trivisonno e i presidenti delle commissioni cultura e commercio Giovanna Viola e Liberio Lopriore.

“È questa la replica della prima edizione – ha sostenuto Adele Fraracci- con una novità importante, quella dell’ estemporanea di pittura. Disegnare una parte del borgo antico é il segno del rispetto che si deve all’ anzianità, cuore pulsante di chi vuole riqualificare il centro storico. Il sabato al borgo è una festa e i campobassani sono felici”.

Da martedì è possibile prenotarsi per le visite guidate all’interno del borgo. Le adesioni sono altissime e come ha sostenuto l’ assessore Trivisonno ” speriamo di fare il tutto esaurito”.

All’ estemporanea di pittura sono iscritte finora venti persone tutte di età medio bassa, indirizzate a farlo grazie alla collaborazione delle scuole.

“È un menù molto valido – ha sostenuto Trivisonno riferendosi all’offerta gastronomica- la novità di novembre sono le castagne con il miele segno di vita e biodiversità. Il settore dell’ Apicoltura è in crisi e questo è un nostro segno di vicinanza a tutti gli operatori”.

È toccato a Giovanna Viola fare una veloce rassegna degli eventi in programma ( come da foto allegate) dalla musica, all’ arte, alle tradizioni che mettono in grande luce il ruolo del matrimonio anche attraverso la moda.La seconda edizione di sabato al borgo ha ancora come obiettivo quello di rendere attrattivo il centro storico. Finalmente, il coro unanime dell’ Amministrazione Comunale, del centro storico si parla in maniera positiva

E LA DOMENICA TUTTI A PULIRE.

L’ amministrazione comunale ha dato il patrocinio alla manifestazione della domenica “plastic free challenge” voluta da scuola allievi carabinieri, Coni e Plastic free.Circa 500 allievi carabinieri da tutta Italia parteciperanno ai lavori di pulizia del centro storico. Si parte alle 9.30 da piazza Pepe e poi si arriva nelle varie parti del centro storico dove va fatta la pulizia. Il percorso termina davanti alla Chiesa di San Bartolomeo.

“Grazie al Coni per aver avuto l’idea – ha sostenuto Cretella- saremo nel centro storico a pulire. Verranno tolti i sacchetti di pattumiera abbandonati e i rifiuti di ogni genere. Abbiamo fatto nostra una iniziativa molto valida che serve al cittadino a capire che la città va tenuta sempre pulita”.

