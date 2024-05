di T.A.

Scade lunedì 20 maggio alle ore 12.00 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione delle borse di studio erogate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in favore degli studenti iscritti agli Istituti di scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2023/2024.

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 200 del 16/04/2024 ha approvato i criteri e le modalità per l’attribuzione delle borse di studio erogate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in favore degli studenti iscritti agli Istituti di scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2023/2024, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 254 del 22 Dicembre 2023, recante la “Disciplina delle procedure di erogazione delle risorse del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, sotto forma di borsa di studio in favore degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2023/2024.

Il beneficio in parola si attiva a domanda da formalizzare presso il Comune di residenza da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale degli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di II° grado per l’anno scolastico 2023/2024 o da parte degli studenti stessi, se maggiorenni, residenti nel Comune di Campobasso e appartenenti a famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore ad euro 11.000,00, D.S.U. 2024 – D.P.C.M. n. 159/2013, giusta D.G.R. n. 200 del 16/04/2024.

Le istanze di ammissione al beneficio prodotte dai cittadini residenti dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello di richiesta, allegato A), scaricabile dal sito internet del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it).

Le istanze di ammissione al beneficio dovranno essere inviate al Comune di Campobasso, P.zza V. Emanuele, 29, a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it, oppure mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito al piano terra di Palazzo S. Giorgio e le stesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 20 maggio 2024, pena l’esclusione dal contributo. La Regione Molise, ricevute le graduatorie dei richiedenti (formulate in base all’ordine crescente di ISEE) da parte dei Comuni, procederà con proprio atto ad approvare la graduatoria regionale definitiva ai fini dell’erogazione diretta del beneficio agli aventi diritto da parte del Ministero competente.