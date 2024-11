di Redazione

Vivo apprezzamento si esprime per l’approvazione all’unanimità della mozione del

Gruppo di Fratelli d’Italia, prima firmataria la Consigliera Di Claudio Stefania, in

merito alla mozione sulla sistemazione dell’area ludica di villa Berardino MUSENGA.

Seppur emendata, con il rimando nelle commissioni preposte della discussione per la

migliore ottimizzazione e salvaguardia della zona in questione, la mozione odierna ha

messo in evidenza una serie di soluzioni ottimali che saranno vagliate dai

Commissari anche in virtù del reperimento di risorse adeguate e pertinenti.

L’ascolto e la vicinanza ai cittadini sono gli aspetti fondamentali che i consiglieri

rivolgono all’intera cittadinanza con un’attenzione particolare ai più piccoli e alle loro

famiglie come punto fermo dell’ azione politico/amministrativa.

Così come è emerso dal dibattito odierno ed evidenziato anche dai colleghi di

maggioranza, la necessità di un monitoraggio continuo anche attraverso

eventualmente una seria di attività di vigilanza sull’area, resta un presupposto

imprescindibile anche per evitare atti di vandalismo che vanno a nuocere non solo

oggettivamente sulle strutture poste in essere, ma anche sulle coscienze di ciascuno,

coscienze consapevoli che il bene comune messo a disposizione va salvaguardato e

difeso e non saccheggiato.