di T.A.

IMPOSTA DI SOGGIORNO DI 1 EURO PER CHI SOGGIORNA A CAMPOBASSO

Dal prossimo primo aprile -e non sarà PESCE DI APRILE, cioè uno scherzo …, bensì l’esatta realtà- prevista l’imposta di soggiorno per stare a Campobasso nelle strutture recettive del capoluogo. E’ quanto fanno sapere dall’ente locale, informando che ci sarà da pagare la tassa di soggiorno di 1 euro. Per approfondire e motivare l’innovazione alle porte, prevista nei prossimi giorni una riunione tra amministratori municipali ed operatori di settore.