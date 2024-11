di Redazione

Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico, e il Gruppo Consiliare del M5S al Comune di Campobasso, attraverso il capogruppo Luca Praitano, esprimono le loro più sentite congratulazioni alla sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, per la sua recente elezione a vicepresidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). “La nomina ottenuta dalla sindaca Forte rappresenta un traguardo significativo – ha dichiarato Antonio Federico – e conferma l’importanza che può acquisire il nostro territorio all’interno del panorama nazionale, quando viene rappresentato da forze politiche e civiche in grado di rendere organica una proposta amministrativa e sociale attenta, innanzitutto, al benessere delle nostre comunità. Siamo certi che la sindaca Forte porterà un contributo fondamentale alla promozione del dialogo, oggi più che mai necessario, tra amministrazioni locali e istituzioni centrali.” Anche il gruppo consiliare del M5S a Campobasso, per voce del capogruppo Luca Praitano, si unisce ai complimenti: “Il ruolo di vicepresidente dell’ANCI è un riconoscimento prestigioso e una grande responsabilità. Siamo convinti che Marialuisa Forte saprà lavorare con determinazione e competenza per dare voce alle esigenze dei territori, in particolare di quelli più piccoli e periferici, come il nostro, che hanno bisogno di maggiore attenzione e risorse da parte del governo centrale.”